Жителя Новосибирской области оштрафовали на 80 тыс рублей за убийство косули

В Новосибирской области мужчина незаконно охотился.

В Новосибирской области житель Чановского района на территории охотничьего хозяйства охотился без разрешения, где с ружья он застрелил косулю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

По данным ведомства, Министерство природных ресурсов и экологии подало в суд иск о возмещении ущерба, который был нанесен окружающей среде в результате незаконной охоты. Суд принял решение взыскать с него 80 тысяч рублей, однако он не стал его оплачивать.

На приеме у приставов, охотник заявил, что не может открыть Госуслуги и готов полностью погасить задолженность. Судебный пристав-исполнитель выдал документ на оплату основного долга и исполнительского сбора. На следующий день гражданин предоставил квитанции. За нарушение сроков оплаты он доплатил 5600 рублей.



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