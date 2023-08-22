сегодня
22 августа, 22:10
пробки
2/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 94.11 | eur 102.7
сегодня
22 августа, 22:10
пробки
2/10
погода
+19.1°C
курсы валют
usd 94.11 | eur 102.7
сегодня 19:23
общество

Аналитики назвали главные трудности россиян при поиске подработки

Freepik, authors: fizkes

Большинство россиян сталкивается с низкой оплатой труда.

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» выяснили, что при поиске подработки 25% россиян сталкиваются с проблемой низкой оплаты труда. Другие 25% опрошенных не могут найти подработку рядом с домом, пишет RT.

Еще 21% респондентов заявили, что в их регионе мало вакансий. Кроме того, примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности, говорится в исследовании.

Только 8% россиян заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске подработки.

Напомним, россияне признались, что против работать вместе с родственниками.

#работа #аналитика
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в