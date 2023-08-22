Аналитики назвали главные трудности россиян при поиске подработки

Большинство россиян сталкивается с низкой оплатой труда.

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» выяснили, что при поиске подработки 25% россиян сталкиваются с проблемой низкой оплаты труда. Другие 25% опрошенных не могут найти подработку рядом с домом, пишет RT.

Еще 21% респондентов заявили, что в их регионе мало вакансий. Кроме того, примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками, столько же россиян (20%) отметили, что им сложно найти подработку по своей специальности, говорится в исследовании.

Только 8% россиян заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске подработки.

Напомним, россияне признались, что против работать вместе с родственниками.