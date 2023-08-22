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общество

ФАС нашла нарушения в закупках оборудования для новосибирского ГУФСИН

Изображение от ru.freepik.com

ГУФСИН по Новосибирской области придется продлить срок аукциона на закупку нужного оборудования.

В Новосибирске антимонопольная служба нашла нарушения при проведении торгов на закупку банно-прачечного оборудования для объектов областного ГУФСИН. Об этом сообщила пресс служба ведомства.

ГУФСИН опубликовала заявку на поставку банно-прачечного оборудования с начальной (максимальной) ценой контракта 1,7 млн. рублей. Однако в описании не указал тип нагрева воды, хотя этв характеристика должна быть включена в описание закупки, иначе это считается нарушением закона о контрактной системе.

ООО «ФИРМА РОЛИТЕКС» пожаловалась на ГУФСИН в антимонопольную службу, которая предписала изменить описание нужного товара и продлить сроки подачи заявок на участие в аукционе.

Напомним, в июле из колонии в Новосибирской области сбежали двое заключенных.

#Новосибирская область #ФАС #ГУФСИН
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Марина Домрачева
Журналист

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