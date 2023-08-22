Глава Бердска представил нового начальника управления гражданской защиты города

В Бердске экс-полицейский стал чиновником городской администрации.

В понедельник, 21 августа, глава Бердска Роман Бурдин представил коллегам нового руководителя управления гражданской защиты населения города. На этот пост назначили бывшего полицейского Валерия Олькова. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

По данным ведомства, Ольков закончил Высшую школу милиции МВД СССР, по образованию он юрист. В органах правопорядка он проработал 35 лет. С 2000 по 2003 год он возглавлял отдел МВД по Бердску.

Управления гражданской защиты населения занимается мероприятия в области ГО, предупреждением ЧС, стихийных бедствий, ликвидацией их последствий. Также управление курирует вопросы безопасности на воде и проведение антитеррористических мероприятий на территории Бердска.

Напомним, ранее суд оставил Романа Бурдина мэром Бердска.