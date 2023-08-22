«Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли — чем это грозит жителям планеты

Кроме того, что гибель космической станции не позволила России вернуться в мировую «лунную гонку», столкновение с планетой Луна может повлечь пагубные последствия для населения Земного шара. Портал «Сиб.фм» публикует подробности недавнего происшествия в ближнем Космосе и его отголоски.

В минувшую субботу, 19-го августа 2023 года около 14:57 по московскому времени космическая станция «Луна-25» сбилась с расчётного курса и прекратила существование в результате столкновения с поверхностью планеты Луна – гласит официальное сообщение Роскосмоса. В амбициозных планах ведомства было намерение подчеркнуть преемственность лунной программы 1976 года (последний запуск аппарата советской лунной программы «Луна-24» состоялся почти 50 лет назад) и нынешней: «Пока непонятно, из-за чего станции был дан неправильный импульс. Может, ошибки в расчётах, может, возникла проблема в системе связи или с управлением. Да и человеческий фактор никогда исключать нельзя. Сейчас идёт разбор полётов», сообщает телеграмм-канал «Фронт Российской науки».

Трагичного в этом событии не видит и политический обозреватель аналитической группы «Царьград» Андрей Перла, по мнению которого, «космическая программа в России существует и в целом очень успешна, несмотря на войну, санкции и крики с Запада про бензоколонку, а в мире нет и пяти стран, которые могут послать корабль к Луне (Россия может)». Кроме того, специалисты по истории космической программы РФ напоминают: только 19 советских миссий на Луну были успешными или частично успешными, а около 40-ка успешными признаны не были.

Кстати, подобная американская программа «Артемида» тоже совершенно внезапно забуксовала, как и свёртывание всей лунной программы по неясным причинам в том же 1976 году наряду в СССР.

Что касается последствий столкновения космического аппарата и Луны, то для землян они вряд ли станут опасными. Скорее, это грозит загрязнением Лунной поверхности, поскольку из 74-х зондов и пилотируемых кораблей, отправленных человечеством к Луне на данный момент, 51 столкнулись с её поверхностью, уверяют эксперты портала Novate.ru. По их подсчётам, большинство спутников и зондов, которые нашли свое последнее пристанище на лунной поверхности, являются собственностью США. В большинстве случаев это происходило потому, что спутники завершили свою миссию и не были больше нужны, поэтому их отключали, после чего корабли просто падали на Луну. За последние 50 лет человечество сбросило на Луну 128 141 кг спутников.