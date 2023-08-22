Маленький ребенок погиб в результате ДТП в Белове

Школьница переходила дорогу по нерегулироемому пешеходному переходу.

В Белове 11-летняя школьница погибла на пешеходном переходе. Подробности инцидента изданию Сибдепо сообщили в полиции Кузбасса.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел 18 августа на улице Ленина. Водитель автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер» сбил 11-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью.

«Полицейские выяснили, что водитель «Тойоты» имеет просроченное удостоверение на право управления транспортными средствами. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент ДТП автомобилист был трезв», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком на 12 лет.

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