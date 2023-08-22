Под Новосибирском два человека погибли в ДТП с КАМАЗом

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области.

В Тогучинском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и ещё двое получили травмы, сообщили во вторник в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По данным ведомства, 22 августа около 13:40 на трассе К-19Р «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» водитель Мицубиси Оутлендер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом, который двигался в противоположном направлении.

В результате аварии погибли две женщины-пассажирки легкового автомобиля 1960 и 1982 года рождения, а также травмы получили водитель и несовершеннолетний пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в Новосибирске сын экс-депутата Бушков пытается выйти из СИЗО после смертельного ДТП.