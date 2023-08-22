В Новосибирске сын экс-депутата Бушков пытается выйти из СИЗО после смертельного ДТП

В Дзержинский районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба от адвокатов Александра Бушкова, который в апреле сбил на пешеходном переходе помощницу депутата.

Эта история наделала много шуму 14 апреля этого года. Сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков в пьяном виде промчался по центру Новосибирска и на улице Серебренниковской сбил насмерть 45-летнюю Инну, которая была помощником депутата и спешила утром на работу.

На своём дорогостоящем автомобиле студент попытался скрыться с места ДТП, но после погони молодого человека задержали и суд отправил его в СИЗО. 10 августа меру пресечения мажору продлили. Он обвиняется в смерти человека по части 4 статьи 264 УК РФ. Однако накануне стало известно, что адвокаты пытаются Бушкова-младшего вернуть из СИЗО и добиваются домашнего ареста.

«18 августа в суд поступила апелляционная жалоба адвоката обвиняемого на данное постановление, которая в установленном законом порядке будет направлена в Новосибирский областной суд», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, отец Александра – экс-депутат Алтайского края Николай Бушков также находился в СИЗО за незаконную рубку деревьев.