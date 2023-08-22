Под Новосибирском обнаружили 53-летнего мужчину с ампутированными ногами

Под Новосибирском удалось найти ранее пропавшего 53-летнего мужчину Сергея Савинова.

Поиски Сергея Владимировича Савинова в Новосибирской области подошли к концу, причем успешно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Найден, жив! Найден поисковой группой на активе! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске и готов был участвовать!», — подчеркнули в «Лиза Алерт».

Ранее поступила информация о пропаже Савинова из Бердска Новосибирской области. Отмечалось, что он покинул стены пансионата 19 августа, но обратно не вернулся. В поисковом отряде написали, что сибиряк передвигается на протезах, поскольку у него нет нижних конечностей.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском обнаружили загадочно пропавших пенсионерок. Ими оказались 68-летняя Елена Бондаренко (Усанова) и 70-летняя Маргарита Седельникова.