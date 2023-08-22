Под Новосибирском обнаружили загадочно пропавших бабушек

Под Новосибирском удалось найти ранее пропавших двух пожилых женщин — Елену Бондаренко и Маргариту Седельникову.

Поиски двух пожилых женщин в Новосибирской области подошли к концу, причем успешно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Найдены, живы! Спасибо всем за готовность выехать на поиск, спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты», — подчеркнули в «Лиза Алерт».

Ранее поступила информация о том, что сразу две дачницы пропали в Раздольненском сельсовете Новосибирской области. Предполагалось, что пенсионерки накануне могли отправиться за грибами. И вот волонтерам удалось найти 68-летнюю Елену Бондаренко и 70-летнюю Маргариту Седельникову.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском пропал 53-летний мужчина с ампутированными ногами. О пропаже жителя Бердска объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт».