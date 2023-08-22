Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 3,9

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Новосибирской области.

В Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сказано в оперативной рассылке Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическая активность была зафиксирована во вторник, 22 августа, на Западной-Сибирской плите в 76 километрах от областного центра. Магнитуда в очаге составила 3,9, что является достаточно сильной интенсивностью.

В настоящее время информация уточняется, поскольку решение еще не проверил дежурный обработчик или сейсмолог-аналитик.

Напомним, землетрясение с магнитудой 3,7 и интенсивностью 4,4 в эпицентре произошло ночью 29 мая в Усть-Чемском сельсовете, примерно в 62 километрах от Новосибирска.