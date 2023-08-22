Под Новосибирском служебный пёс нашёл в колонии героин в кетчупе

В колонии в Новосибирской области пытались передать заключённому 29 граммов героина.

В колонии №14 в Тогучинском районе Новосибирской области служебный пёс по кличке Алтай нашёл героин в кетчупе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

По данным ведомства, заключенному пытались передать 29 граммов наркотика, но план не удалось воплотить в жизнь из-за острого нюха собаки по кличке Атай.

Алтай обнаружил запрещенное вещество при досмотре «передачки». В банке с кетчупом оказались спрятаны 16 свёртков в резиновых упаковках. Организатора доставки поместили в штрафной изолятор.

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