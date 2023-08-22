Под Новосибирском в СНТ «Звёздочка» пропали две дачницы

В Раздольненском сельсовете Новосибирской области пропали сразу две дачницы – они могли отправиться за грибами.

С 21 августа в СНТ «Звёздочка» Раздольненского сельсовета ищут двух пенсионерок. 68-летняя Елена Усанова и 70-летняя Маргарита Седельникова могли накануне отправиться за грибами.

«Помогите найти людей! Рост Елены Бондаренко – 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие, — говорится в ориентировке, которую распространяют волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске.

– Рост Маргариты Седельниковой – 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза – серо-зелёные».

В чём были одеты пенсионерки – также неизвестно. Односельчане предполагают, что они могли отправиться за грибами, однако точной информации у волонтёров нет.

Также напомним, что уже год по всей стране ищут мужчину с пятилетним ребёнком из города Железногорска Иркутской области.