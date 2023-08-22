Пригожин объявил о наборе в ЧВК «Вагнер»

Создатель ЧВК Евгений Пригожин сделал заявление после попытки мятежа в июне.

Евгений Пригожин, глава частной военной компании «Вагнер», опубликовал первое видео после мятежа в конце июня. На записи, вероятно сделанной в Африке, он заявил, что компания продолжает выполнять задачи и нанимать «настоящих богатырей».

Пригожин не указал точное местоположение, однако на кадрах виден пейзаж, напоминающий африканскую саванну, и он упомянул температуру +50 градусов по Цельсию. В своем обращении он также заявил, что ЧВК «Вагнер» «делает Россию еще более великой на всех континентах и Африку более свободной».

Согласно сообщению The New York Times в марте, ЧВК «Вагнер» имеет от 3,5 до 4,5 тыс. бойцов в Африке. Ранее сообщалось, что компания приостановила набор новых бойцов.

Евгений Пригожин не записывал видеообращений после мятежа 24 июня, но вновь появился в России и был замечен на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 июня в Кремле. Также он посетил Санкт-Петербург во время саммита Россия-Африка 27 июля. В апреле господин Пригожин заявил, что Россия не помогает должным образом Африканскому континенту, и утверждал, что государственные структуры мешают работе ЧВК в этих странах.

Напомним, под Новосибирском простились с погибшим на СВО Сергеем Поморцевым.