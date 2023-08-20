Под Новосибирском простились с погибшим на СВО Сергеем Поморцевым

Уроженец Новосибирской области погиб на спецоперации.

В Новосибирской области состоялась траурная церемония по прощанию с бойцом СВО Сергеем Поморцевым. Как сообщили в районной администрации, 40-летний житель города Черепаново погиб в ходе выполнения боевых задач спецоперации.

Поморцев отправился в зону СВО добровольцем и не вернулся. Его смерть стала трагической потерей для родных и близких, а также для всего общества.

«Светлая память о воине навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Церемония прощания состоялась 20 августа в Черепаново.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что военнослужащий Максим Радченко, родом из-под Новосибирска, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Бойца не стало 7 мая текущего года, когда он исполнял боевую задачу в зоне СВО.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском простились с санинструктором Антоном Курбатовым, погибшим в ходе СВО.