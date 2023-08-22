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общество

Прямые рейсы из Новосибирска в Лаос запустят с 28 октября

Изображение от tawatchai07 на Freepik

С конца октября улететь в Лаос можно будет на прямом рейсе из Новосибирска или из Владивостока.

С 28 октября авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает чартерные рейсы из Новосибирска во Вьентьян в Лаосе. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее такие рейсы выполнялись из Владивостока, они также будут возобновлены.

Перелеты будут выполняться в партнерстве с туроператором "РусАзия". Из Новосибирска самолет в Лаос будет летать раз неделю.

В прошлом году перевозчик запустил прямое авиасообщение между Владивостоком и Вьентьяном 29 октября 2022 года. Спустя три месяца число рейсов сократили, а в марте 2023 года полеты приостановили.

Напомним, 22 августа в Новосибирскк задержали несколько рейсов из-за тумана.

#Новосибирск #рейс
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Марина Домрачева
Журналист

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