В Новосибирске из-за сильного тумана задержали несколько рейсов 22 августа

Рано утром 22 августа на Новосибирск опустился сильный туман.

На Новосибирск 22 августа опустился сильный туман, в связи с чем задерживается посадка нескольких рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта в Толмачево.

Два рейса из Киргизии перенаправили в Барнаул. Также задерживаются самолеты из Москвы, Якутска, Сургута и Иркутска.

Судя по фотографиям, видимость в городе составляет не более 100 метров.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждали об утренних туманах. В целом 22 августа в Новосибирске обещают спокойную погоду без осадков, будет облачно с проянениями. Температура воздуха составит +22...+24 градуса, скорость ветра составит 3-8 м/с.

Напомним, 14 августа задержался рейс из Якутии в Новосибирск.