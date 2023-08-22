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общество

Ряд российских регионов столкнулись с нехваткой бензина

Freepik, authors: bizoo_n

Нехватка топлива образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.

Генеральный директор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов объяснил в беседе с «Известиями», что нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам в адрес грузополучателей.

«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге», — рассказал представитель бизнеса.

В свою очередь президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин подтвердил отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах. Он отметил, что там на отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана.

Напомним, в Новосибирска цена за литр бензина выросла почти на 3 рубля с начала лета.

#бензин #топливо #дефицит
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Дарья Бочкун
журналист

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