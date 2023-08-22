С 1 сентября в Тюмени ограничат скорость движения электросамокатов

Передвигаться на средстве индвидуальной мобильности тюменцы смогут со скоростью не более 15 км/ч.

В Тюмени с 1 сентября ограничат скорость движения электросамокатов. В городе действует 60 «медленных зон», где скорость не должна превышать 15 км/ч или движение на СИМ вообще запрещено. Об этом сообщает «Вслух.ru».

В День знаний будут введены дополнительные «медленные зоны» на следующих участках:

Улица Мельникайте (четная сторона) — от здания №18 по ул. Котовского до здания №96 по ул. Мельникайте; Улица Мельникайте (нечетная сторона) — от здания №101А по ул. Мельникайте до ее пересечения с ул. Республики; Республики (нечетная сторона) — до пересечения с ул. Республики с проездом Геологоразведчиков; Улица Пермякова (четная сторона) — от здания №50 до пересечения с ул. Широтной.

Напомним, в Новосибирске рассказали о планах не пускать в дендропарк посетителей на электросамокатах.