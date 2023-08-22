Школьница села на шприц с мефедроном в каршеринговой машине

В Москве возбудили уголовное дело после найденного шприца с наркотиками в каршеринговой машине.
В Москве 10-летняя девочка случайно села на шприц в каршеринговой машине Belkacar. Об этом пишет Shot.
По данным издания, её родители арендовали машину, чтобы съездить с дочкой за покупками в ТРК "Крокус", однако, когда девочка села на заднее сиденье, почувствовала боль в ноге.
После произошедшего родители экстренно отвезли дочь в больницу, где сдали анализы. Они переживают, что на игле — ВИЧ-инфекция.
После обращения в полицию, сотрудники изъяли шприц на экспертизу, которая показала, что внутри был мефедрон. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, но отпечатков пальцев нет, что осложняет поиски человека, пользовавшегося иглой.
Экспертиза на ВИЧ и другие болезни продолжается.
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