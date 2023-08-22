В Бердске прокуратура нашла более 40 нарушений в транспортных предприятиях

Часть автобусов и маршруток в Бердске ездит без страховки и системы «Глонасс».

Бердская прокуратура вместе со специалистами Ространснадзора проверила транспортные предприятия города, в которых нашла больше 40 нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Прокуратурой города Бердска совместно со специалистами государственной инспекции труда и Ространснадзора проведена проверка исполнения законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Проверены 3 организации, осуществляющие пассажирские межмуниципальные перевозки”, — говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки трех предприятий было открыло 18 административных дел и внесено три представления перевозчикам.

На предприятиях нашли следующие нарушения: водители работали без официального оформления, транспорт ездил без страхового договора, часть машин ездит без системы «Глонасс».

Напомним, ранее прокуратура проверила заторы на транспортной развязке на левом берегу Новосибирска, которую называют "Кольцом ада".