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проиcшествия

В Красноярске из окна выпала 6-летняя девочка

Фото: Сиб.фм

В Красноярске возбудили уголовное дело на опекуна упавшей из окна 6-летней девочки.

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении опекунши 6-летней девочки, которая упала из окна пятого этажа. Об этом пишет МК-Красноярск со ссылкой на региональный СК.

Инцидент произошел 21 августа на улице Курчатова. Ребенок находился дома один, под присмотром своей тети, которая на момент происшествия была на работе. Обычно в квартире жила также совершеннолетняя дочь опекуна, но она отсутствовала в городе.

После падения ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. Тете ребенка грозит суд по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 26-летняя девушка на мотоцикле сбила собаку и улетела в кювет.

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Дамир Трубников

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