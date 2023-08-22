В Красноярске из окна выпала 6-летняя девочка

В Красноярске возбудили уголовное дело на опекуна упавшей из окна 6-летней девочки.

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении опекунши 6-летней девочки, которая упала из окна пятого этажа. Об этом пишет МК-Красноярск со ссылкой на региональный СК.

Инцидент произошел 21 августа на улице Курчатова. Ребенок находился дома один, под присмотром своей тети, которая на момент происшествия была на работе. Обычно в квартире жила также совершеннолетняя дочь опекуна, но она отсутствовала в городе.

После падения ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. Тете ребенка грозит суд по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".



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