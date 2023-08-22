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проиcшествия

В Новосибирске 26-летняя девушка на мотоцикле сбила собаку и улетела в кювет

Фото из телеграмм-канала Андрея Кузнецова

За сутки в Новосибирской области случились сразу три ДТП с участием мотоциклистов.

Молодая девушка на мотоцикле пострадала после наезда на собаку в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления ГИБДД по региону Андрей Кузнецов в своем телеграмм-канале.

По его данным, вечером 21 августа девушка ехала по Советском району за рулем мотоцикла “Хонда”. Она сбила на собаку, после чего вылетела в кювет. В результате ДТП мотоцклистка получила перелом руки.

Также в этот день произошло еще две аварии с мотоциклистами. В Татарском районе молодой человек 2003 года рождения за рулем мопеда "Рива2" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске водитель “Сузуки Витара” выехал из двора и не уступил питбайку, которым управлял 11-летний мальчик. При этом по дорогам на питбайках ездить нельзя.

Напомним, в Новосибирске открыли уголовное дело по факту аварии, в которой погибла молодая девушка.

#Новосибирская область #ДТП #мотоцикл
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Марина Домрачева
Журналист

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