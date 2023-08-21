В Новосибирске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в центре

В Новосибирске на Красном проспекте в ДТП погибла 23-летняя девушка.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Красном проспекте. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве пояснили, что в деле подозреваемых пока нет.

Напомним, 20 августа на Красном проспекте 19-летний Илья Агеев на Форд Фокусе пролетел на красный сигнал светофора и врезался в Тойота Филдер, которая отлетела на тротуар и сбила двух пешеходов. В результате аварии погибла 23-летняя девушка, еще одна девушка пострадала.

У парня за последние 12 месяцев 18 административных нарушений, из них 16 за превышение скоростного режима.