В Москве обнаружены тела всех восьми участников экскурсии по коллекторам

В Москве 8 человек погибли в коллекторе после сильных дождей.

В столице России погибли все участники экскурсии по коллекторам. Об этом пишет РИА-Новости со ссылкой на московский Следком. Всего в группе было 8 человек, сейчас проводится процедура их опознания.

Представитель экстренных служб сообщил, что восемь человек участвовали в экскурсии по подземным коллекторам в Москве в воскресенье 20 августа, однако из-за мощного ливня вода быстро поднялась. На экскурсию записались более двадцати желающих, но большинство отказалось из-за прогноза погоды.

Тела погибших были найдены в Москва-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста, а одно из них обнаружили в коллекторе возле Павелецкого вокзала.

По данному происшествию возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи уже установили трех причастных к организации и проведению смертельной экскурсии, которым грозит до десяти лет лишения свободы. Несколько человек объявлены в розыск.



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