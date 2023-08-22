В Новосибирске бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» организовали автопробег

Сегодня, 22 августа, бывшие бойцы «Вагнера» организовали в Новосибирске автопробег с возложением цветов на Гусинобродском кладбище.

Несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнера» собрались возле цирка, по адресу Нарымская, 19. После 10.00 автомобили прогудели и отправились на Гусинобродское кладбище.

«В 12-30 открытие мемориала на аллее ЧВК Вагнер, почётный караул, салютная группа, в 14-00 конец мероприятия», — сказано в сообщении, которое распространили организаторы мероприятия.

Корреспондент Сиб.фм связался с президентом «Силового Единства Сибири» Валерием Фёдоровым, который ранее в Новосибирске представлял ЧВК «Вагнер» и проводил подобные мероприятия, но выяснилось, что сейчас организатор автопробега — другой человек.

«Собрались те, кто были на СВО. Они решили собраться для возложения цветов к стеле в память о погибших. Сегодня же День флага отмечается»,

— заключил Валерий Фёдоров.

Как удалось выяснить Сиб.фм, организатором является некий боец с позывным «Сиб», а зовут его Алексей. Сам он – бывший боец ЧВК «Вагнер», но принимал участие в других военных кампаниях, до СВО.

В Новосибирске представительство ЧВК «Вагнер» закончило набор в июле, а в середине августа вернулся последний боец «музыкантов» с СВО.