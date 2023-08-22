В Новосибирске дошло до суда дело о гибели каменщика при падении с 12-го этажа

Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности на стройке.

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, которое привело к несчастному случаю и смерти человека. Обвиняемый — 50-летний производитель работ одной из строительных подрядных организаций, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в июне 2023 года рабочая бригада каменщиков выполняла работы на высоте 12 этажей многоэтажного дома без использования средств индивидуальной защиты и защитных ограждений. В результате отсутствия должного контроля со стороны производителя работ, рабочий сорвался с высоты более 33 метров и получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

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