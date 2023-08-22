В Новосибирске квартет юных гастролёров ограбил 94-летнего дедушку

Четверо молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет приехали в Новосибирск из других регионов и сколотили банду мошенников – жертвой грабителей стал 94-летний пенсионер из Кольцово.

На подозрительную группу молодых людей обратил внимание сосед 94-летнего пенсионера. Они заявили, что пришли проверить отопительное оборудование. Дедушка не хотел пускать непрошеных гостей, но молодые люди действовали дерзко.

«Молодые люди силой открыли дверь и стали требовать, чтобы он приобрел у них электрооборудование для стабилизации напряжения за 15 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области. – Пожилой человек ответил отказом, объяснив, что у него нет денежных средств, тогда подозреваемые стали обыскивать его квартиру, нашли 5 тысяч и банковскую карту, с которой один из подельников сразу ушел в магазин и совершил по ней покупку товаров».

В это время сосед уже звонил в отделение полиции № 1 «Кольцово» и сообщил о подозрительных молодых людях. Вскоре прибыл экипаж – аферистов удалось задержать по горячим следам.

«Задержанными оказались трое молодых людей и девушка в возрасте от 19 до 22 лет, прибывшие в Новосибирск из соседних регионов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж»,

- добавляют в областном главке МВД. – В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей».

Сейчас полицейские проверяют: не было ли в коллекции гастролёров дополнительных эпизодов. Всех, кто мог пострадать от их действий, просят звонить по телефону: 8 (383) 232-80-70.

Подростки не в первый раз сбиваются в группы для совершения преступлений в Новосибирской области: так, например, в Коченёвском районе будут судить троицу за похищение соседа.