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общество

В Новосибирске образовались 8-балльные пробки вечером 22 августа

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Новосибирские водители испытывают затруднения на дорогах города.

В Новосибирске во вторник, 22 августа, на дорогах города образовались восьмибалльные пробки, следует из данных сервиса 2ГИС.

Согласно информации сервиса, наиболее напряжённая ситуация сложилась на Большевистской, Красном проспекте, Максима Горького (в районе Тихого центра). Кроме того, затруднён проезд по Димитровскому мосту в сторону левого берега и проезду Энергетиков.

В разных районах города зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, что также приводит к усложнению ситуации на дорогах Новосибирска, следует из карт.

Напомним, ранее жители Новосибирска назвали худшие рынки города по версии 2ГИС.

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Александр Борисов
журналист

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