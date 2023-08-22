В Новосибирске появится завод холодильников от сети магазинов электроники

В Новосибирске сеть магазинов электроники RBT.ru намерена возвести завод, на мощностях которого будут производить холодильники.

Причем выпускать эту бытовую технику в областном центре RBT будет под собственной маркой Leran. Об этом сообщили «Коммерсанту» источники на рынке.

Согласно оценке экспертов, в завод инвестируют от 30 до 50 млн долларов. Кроме того, стало известно, что на предприятии станут предоставлять мощности под контрактный выпуск. На интернет-ресурсе застройщика «Стройбизнесгруппа» появился проект по возведению распределительного комплекса для RBT.ru в городе, общая площадь которого, как указывается, составляет 26 тыс. кв. м.

Отмечается, что трудиться на предприятии будут 150-200 человек. Прогнозируется, что там будут собирать до 300 тыс. холодильников ежегодно. Причем стоит подчеркнуть, что на заводе в Северной столице выпускают 1 млн такой техники. Ранее его покинула компания Германии Bosch. RBT.ru выражала готовность производить технику в Санкт-Петербурге, но сторонам не удалось договориться.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске после ремонта открыли производственный корпус завода «ЭЛСИБ».