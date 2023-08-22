В Новосибирске СГК отремонтирует 24 теплокамеры

Новосибирские теплоэнергетики планируют завершить ремонтные работы весной следующего года.

СГК проводит капитальный ремонт 24 теплокамер в Новосибирске перед началом отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба компании, работы уже завершены на 16 объектах теплоэнергетики, в то время как на оставшихся ведутся ремонтные работы. В ближайшее время капремонт начнется на улицах Костычева, Связистов, Выборной, Северном проезде и на площади Кирова. Движение по участкам, где проводятся работы, будет ограничено до конца августа.

Замглавный инженер по ремонту теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев заявил, что компания нацелена на полное благоустройство всех территорий, где проводятся ремонтные работы. Он также отметил, что окончательное решение о завершении работ на улицах Костычева и Связистов будет зависеть от погодных условий. Если дожди будут мешать качественному наведению порядка, то объекты будут благоустроены во временном варианте, а окончательные работы будут выполнены весной 2024 года.

Кроме того, в 2023 году СГК проведет работы по техперевооружению и реконструкции 27 участков тепловых коммуникаций, что позволит сдержать рост повреждений на коммуникациях и снизить потери теплоносителя.

Напомним, в Новосибирске из-за сильного тумана задержали несколько рейсов 22 августа.