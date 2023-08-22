В Новосибирске сносят довоенные корпуса наиболее крупного в Европе оловозавода

На левобережье Новосибирска находится оловянный комбинат, где на днях начали сносить корпуса, возведенные свыше 60 лет назад.

В сносе корпусов оловозавода на ул. Мира задействовали экскаваторы. К строительству первых зданий приступили во времена, когда за деревнями Малокривощеково, Бугры и Нижние Чемы был пустырь.

В настоящее время старые здания находятся по соседству с новыми магазинами и ТЦ. Работы по возведению оловокомбината стартовали в 40-м году. По словам краеведа Константина Голодяева, сотрудника музея Новосибирска, в ВОВ наблюдалось существенное ускорение производства, передает портал VN.ru.

Туда в свое время был эвакуирован Подольский оловозавод с рабочими и их семьями. Производство удалось наладить к 1942 году. В войну обеспечивался 100-процентный план. На мощностях изготавливали чистое марочное олово с чистотой 99,9%. Продукция обращала на себя внимание наличием Государственного знака качества.

В 90-е завод затронула приватизация, в 98-м на комбинате уже не перерабатывали поставленное сырье. Некоторые помещения завода арендуются. Информации о том, что именно появится на месте снесенных зданий, нет.

Как ранее писал Сиб.фм, глава Новосибирска опроверг снос долгостроя на улице Связистов.