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общество

В Новосибирске возобновлено строительство ресторана Жерара Депардье

Фото: ru.freepik.com

Предполагается, что открытие ресторана прописанного в Новосибирске актёра произойдёт в следующем году.

В Новосибирске возобновлено строительство ресторана «Жерарня», который является совместным проектом известного актёра Жерара Депардье и новосибирского ресторатора Дениса Иванова. Как сообщает Telegram-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска», на улице Ленина возникла гора строительного мусора у дома №11, где планируется размещение ресторана.

Ранее ресторан был анонсирован в 2021 году, однако из-за политической ситуации и санкций возникли проблемы с логистикой, а также требовалось специальное оборудование. Работы были приостановлены, но теперь удалось заказать необходимое оборудование, которое ожидается в ближайшее время.

Ресторан «Жерарня» должен был появиться на втором этаже здания, где находятся заведения «Жан Хуан Лу» и Veranda. Однако, из-за задержки с работами, ресторан может открыться не ранее начала 2024 года.

Напомним, ранее Депардье обвинили в изнасиловании 16 женщин.

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Александр Борисов
журналист

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