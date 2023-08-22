В Новосибирске задержали рейс в Москву на 11 часов из-за плохой погоды

Транспортные прокуроры разбираются: были ли в новосибирском аэропорту обеспечены горячей едой пассажиры рейсов в Москву, которые задерживались на 11 часов.

Утром 22 августа были отменены по всей Сибири десяток рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Больше всего рейсов отменили в Кемерове, в международном аэропорту имени А. А. Леонова. Там задержаны пять рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» из Москвы, рейсы этих же перевозчиков в Москву, а также на пять часов была задержана отправка пассажиров в Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии».

В Новосибирске задержка произошла по двум направлениям. Утром 22 августа стоял туман и видимость была очень низкая.

«В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина по указанной причине и позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Сибирь» в Норильск, «Уральские авиалинии» в Москву с наибольшей продолжительностью свыше 11 часов»,

- сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Дольше всего ждали вылета пассажиры авиакомпании «Сибирь» из Норильска – их рейс был задержан на 21 час. Кроме того, ещё 8 самолётов из Кемерова, Томска и Новосибирска авиакомпаний «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» приземлились в Барнауле, на запасном аэродроме международного аэропорта имени Г.С. Титова.

«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В аэропорту Барнаула организован выездной прием граждан», — добавили в транспортной прокуратуре.

Напомним, задержка вылетов самолётов в Новосибирске наблюдается регулярно, начиная с 12 августа: по утрам в Толмочёво стоят сильные туманы.