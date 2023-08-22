В Новосибирске закрылись некоторые магазины сети «Лента»

В Новосибирске прекратила свою работу часть магазинов сети «Лента».

В областном центре были закрыты именно мини-маркеты. О крупных торговых точках речь не идет.

В течение последних нескольких месяцев перестали работать магазины, расположенные около пяти жилых домов. Вместо них посетителей начали принимать появившиеся там «Пятерочка у дома» и «Магнит».

Стоит подчеркнуть, что в Новосибирске мини-маркеты были открыты пару лет назад. В городе действовали двенадцать торговых точек. В текущем году было зафиксировано сокращение числа магазинов. Судя по всему, в Новосибирске формат себя не оправдал.

Сегодня каждый район включает в себя по одной или две «Мини-Ленты». В начале нынешнего лета цифра была в 2 раза больше. В большинстве российских регионов наблюдается похожая ситуация.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появится завод холодильников от сети магазинов электроники.