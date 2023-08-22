В Новосибирской области глава Кыштовского района Николай Кузнецов ушел в отставку

Николай Кузнецов проработал на своем посту 28 лет — дольше всех остальных глав в Новосибирской области.

В понедельник, 21 августа, глава Кыштовского района Николай Кузнецов рассказал о своей отставке. Как сообщает atas.info, чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кузнецов занимал эту должность с 1995 года. По его словам, его преемнику нужно будет решать проблемы с дорогами. Вопрос водообеспечения находится в процессе решения: в районе строят очистные сооружения.

Николай Кузнецов родился в 1960 году в деревне Беспаловка в Кыштовском районе. Он окончил Омский ветеринарный институт, после служил в армии. Работал ветеринаром, с 1989 по 1993 годы был главой колхоза «Пахарь», следующие два года возглавлял управление сельского хозяйства. В 1995 его назначали главой администрации Кыштовского района.

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