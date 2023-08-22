В Новосибирской области выявили вспышку бруцеллеза

В одном из населенных пунктов Татарского района Новосибирской области зафиксировали вспышку бруцеллеза.

Опасная инфекция уже затронула домашних животных и людей, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает газета «Сельская правда».

При таком заболевании у человека диагностируют множественное поражение органов и систем организма. Заболевшие сталкиваются с лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и прочих систем. В большинстве случаев речь идет и об опорно-двигательном аппарате.

В Татарском районе инфекцию обнаружили у крупного рогатого и мелкого рогатого скота. Источником заражения, как отмечается, могли стать животные из Омской области, которые были куплены без ветеринарных документов. Распространение бруцеллеза произошло из-за контактов животных со здоровым поголовьем в хозяйствах.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ликвидируют 16 скотомогильников за 6,6 млн рублей. Основная часть захоронений скота находится в деревнях и селах.