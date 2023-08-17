В Новосибирской области ликвидируют 16 скотомогильников за 6,6 млн рублей

В Новосибирской области ищут подрядчика для уничтожения погостов скота.

Правительство Новосибирской области готово выделить 6,6 млн рублей на уничтожение 16 скотомогильников в регионе. Аукционы появились на сайте госзакупок.

Большая часть захоронений скота находится на территории сёл и деревень, и это старые погосты. В основном даты таких захоронений — 30-40 лет назад, сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на региональную ветеринарную службу.

В Новосибирской области с 2020 года запрещено хоронить животных в земле как частным лицам, так и предприятиям сельскохозяйственного сектора. По правилам, останки полагается сжигать в специальных печах из соображений биологической безопасности.

Ликвидация одного такого объекта оценивается в сумму от 80 до 400 тысяч рублей. Полный бюджет, который готовы выделить — 6 646 000 рублей. На момент публикации исполнители определились для большинства объектов.

Как сообщают эксперты, новые скотомогильники появляются крайне редко — в основном расчищать приходится старые захоронения. Срок ликвидации всех таких объектов в Новосибирской области — 4 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском нашли застройку в санитарной зоне скотомогильника.