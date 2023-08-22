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общество

В Новосибирской области закрыли две нелегальные АЗС

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске и области выявили факты незаконной торговли горючим.

В Октябрьском и Новосибирском районах были пресечены случаи незаконной торговли нефтесодержащей продукции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе совместных мероприятий с администрацией района, полицией и пожарным надзором был выявлен факт продажи нефтепродуктов из автомобиля на улице Татьяны Снежиной, дом 48.

Администрацией района был составлен протокол об административном правонарушении, автомобиль был изъят, а материалы переданы на рассмотрение в административную комиссию.

В Новосибирском районе же прокуратура вместе с представителями администрации выявила незаконную контейнерную АЗС, которая продавала некачественное топливо без соответствующих разрешительных документов возле Малыгинского рынка. В результате вмешательства прокуратуры незаконная АЗС была демонтирована.

Напомним, в Бердске прокуратура нашла более 40 нарушений в транспортных предприятиях.

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Александр Борисов
журналист

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