В Новосибирской области заяц запрыгнул в автомобиль грибника и выехал из леса

Заядлый грибник Константин Лёвкин из Искитимского района Новосибирской области рассказал, как в багажник его автомобиля во время сбора грибов запрыгнул заяц, и зачем он его отвёз обратно в лес.

Забавной историей поделился народный художник и страстный грибник Константин Лёвкин. Сейчас в Искитимском районе началась настоящая грибная лихорадка. В выходные можно встретить с десяток машин, припаркованных у обочины и людей с переполненными вёдрами.

Своей историей грибник поделился в сообществе «Администрация Искитимского района» в социальной сети «ВКонтакте» — далее рассказ от первого лица:

«Я, Константин Лёвкин – заядлый грибник. Настолько свой в лесу, что ко мне в багажник не боятся запрыгивать зайцы. Ну, ладно, — один заяц. Но смелый. Зайчишка, видимо, решил проверить, можно ли чем поживиться. Спрятался среди ящиков, но нашёл я серого хитреца и отправил назад в лес»,

- похвастался Константин.

Также грибник рассказал, что в Искитимском районе сейчас встречаются сырой и сухой груздь, подберёзовики и волнушки. Грибов, говорят любители тихой охоты, много сейчас поблизости от Верх-Коёна. Встречаются они и в Караканском бору, но немного.

«Старые охотники ругаются, мол, много вытаптывают, неправильно срывают. Некоторые вообще в лес за грибами с граблями ходят. Так потом там долго ничего не растёт. Поэтому «своих» мест не выдают,

- продолжает Константин Лёвкин. – Скоро начнёт желтеть листва. Тогда пора за опятами идти или ехать — уж кто как».

А напоследок грибник делится рецептом «Груздянки», в которую он советует добавлять под конец плавленый сыр и зелень. Также Константин советует грибникам быть осторожнее в Караканском бору, где часто блуждают грибники.

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