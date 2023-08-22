В Югре выпившая автолюбительница перевернула машину на трассе

По предварительным данным, девушка выбрала небезопасную скорость движения.

Девушка-водитель устроила ДТП на трассе в Кондинском районе Югры. Об это сообщает ugra-news со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 20 августа на 334 километре автодороги «Юг». Автовладелица была выпившей и выбрала небезопасную скорость движения.

«ДТП произошло в 4 часа утра. Водитель не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. В результате аварии и сама виновница происшествия, и её пассажирка получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, под Новосибирском два человека погибли в ДТП с КАМАЗом.