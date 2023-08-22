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общество

Врач Казаринова рассказала, какие анализы нужно сдать школьникам перед 1 сентября

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Первоклассникам и старшеклассникам нужно сдать общий анализ крови.

Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что учащимся первых классов и старшеклассникам нужно сдать общий анализ крови и мочи перед 1 сентября.

Педиатр подчеркнула, что на данный момент нет приказов или СанПиНов, которые обязывают сдавать анализы перед поступлением в первый класс, однако существует приказ N514н, по которому в возрасте 7 лет ребенок должен сдать ОАК и ОАМ.

«Для старшеклассников тоже предусмотрена диспансеризация по приказу N514н. Кроме анализов необходимо посетить узких специалистов и выполнить инструментальное обследование», — добавила Казаринова.

Напомним, в Новосибирске школьники создали 20 творческих граффити на тему космоса.

#школьники #врач #анализы #1 сентября #кровь
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Дарья Бочкун
журналист

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