Житель Новосибирской области украл смартфон за 60 тысяч у попутчика в электричке

Мужчина украл дорогой гаджет у пассажира электрички до Искитима, теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Полиция открыла уголовное дело в отношении мужчины, который украл дорогой телефон в электропоезде «Новосибирск — Искитим». Об этом сообщили в телеграмм-канале “Транспортная полиция Сибири”.

По данным ведомства, 31-летний житель НСО ехал в электричке до Искитима. Он вытащил из сумки соседа телефон стоимостью 60 тысяч рублей под предлогом совершить звонок. Однако смартфон так и не вернул, несмотря на многократные просьбы владельца. Тогда мужчина обратился к полицейским.

“В настоящее время сотрудниками ЛО МВД России на станции Инская по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года”, — сообщили в полиции.

Напомним, в Новосибирске женщина украла микрофон из ночного заведения в Центральном районе.