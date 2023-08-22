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вчера 22:09
общество

Жителя Забайкалья осудили за повторное вождение в нетрезвом виде

Freepik, authors: Christoph Burgstedt

Мужчину осудили на 1 год и 10 месяцев общего режима.

Жителя Читы осудили на 1 год и 10 месяцев общего режима за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Приговор суда не вступил в законную силу. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

В прокуратуре региона изданию сообщили, что в январе 2023 года мужчина передвигался выпившим по улицам города на своем личном автомобиле Nissan Avenir, пока его не остановили сотрудники полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной и административной ответственности за пьяное вождение. Суд признал подсудимого виновным и лишил прав управления на 4 года. Принадлежащий автомобиль конфискован в доход государства.

Напомним, в Новосибирске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в центре.

#водитель #пьяный #вождение
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Дарья Бочкун
журналист

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