Перспективы сотрудничества Азии и Новосибирска обсудил мэр Локоть на форуме «Технопром-2023»

Возможности развития транспортно-логистического узла и дорожной инфраструктуры Новосибирска в современных условиях обсудили участники круглого стола «Новосибирск как платформа для международных контактов» в рамках Международного форума «Технопром-2023». Мероприятие прошло 22 августа на базе НГУЭУ.

Участники обговорили перспективы развития транспортно-логистического узла и дорожной инфраструктуры города в современных условиях. В работе форума принял участие мэр Анатолий Локоть. Градоначальник подчеркнул, что перед страной стоят серьезные вызовы, и это нужно воспринимать, как данность.

«Переориентация России и ее интеграционных связей с Запада на Восток — это то, о чем все чаще говорит руководство нашей страны. Нам объявлена блокада, и мы должны защищать интересы своей страны. Необходимо выстраивать пути решения, используя прошлый опыт и современные технологии», — подчеркнул мэр.

По его словам, географическое положение Новосибирска очень выгодно и открывает ряд перспектив. В настоящее время центр мировой экономики сдвигается в Азию. Привлекательность азиатского рынка и его быстрый рост интересует предпринимателей, что делает регион интересным для экспорта товаров и услуг, а также для инвестиций. Поскольку Новосибирск находится на торговых путях с Казахстаном, Средней Азией и Востоком, это представляет собой хорошую возможность для выстраивания экономического и технологического сотрудничества. Первоочередная задача — создать условия не только для импортозамещения, но и для импортоопережения. Уже разработана интеллектуальная карта кооперативных связей Новосибирска, что значительно упрощает выполнение многих задач.

Согласно словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, Новосибирск на протяжении шести лет активно работает над тем, чтобы стать первым логистическим центром на пути из Китая и Азии в Европейскую часть России. Город предпринимает множество усилий и разрабатывает различные стратегии для достижения этой цели. Как подчеркнули спикеры, успех в достижении этой задачи может принести хорошие перспективы.

В процессе обсуждения насущных вопросов и выступления начальника службы организации таможенного контроля СТУ Тимофея Бажина, особое внимание участники форума акцентировали на бесперебойную работу, связанную с перевозкой товаров через границу в Северную Корею. Данный процесс, по словам присутствующих, требует внимания.

Также стало известно о подготовке правительством Новосибирской области комплексной схемы агломерации, на которой стыкуются все транспортные коридоры.

В соответствии с генеральным планом, который был утвержден в марте 2021 года, вокруг города создается магистральный дорожно-транспортный каркас, включающий Северный обход, Восточный обход (плавно переходящий в Чуйский тракт) и начало разработки Южного транзита. Первичный транспортный каркас объединяет все существующие логистические комплексы. В генплане указаны основные маршруты непрерывного движения, скоростные автодороги, магистрали для быстрого транзита и доставки грузов без проезда через городскую территорию.

В настоящее время акцент работ направлен на разработку внутреннего транзитного транспортного кольца (аналог третьего транспортного кольца Москвы), в которое войдут улица Доватора, Южный транзит, Бугринский мост и улица Колонды. Замыкать кольцо будет Заельцовский мост. Сибиряки ждут изменений с нетерпением.