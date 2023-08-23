Акция «Купи билет по СБП» стартовала в поездах пригородного сообщения Новосибирской области

С 21 августа при оплате билетов на пригородные электропоезда в Новосибирской области через Систему быстрых платежей (СБП) пассажир получает кешбэк 20% за каждую оплату. Кешбэк начисляется на счет в банке, с которого проводилась оплата, в течение 3 рабочих дней. Максимальный размер кешбэка составляет 40 рублей за одну транзакцию, суммарно за месяц – 1000 рублей на счет клиента.

Для этого заранее необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».

Приобрести билет на электричку с начислением кэшбэка можно несколькими способами: оплатив поездку через телеграм-бот пригородной пассажирской компании, в кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Главное условие — на этапе покупки выбрать способ оплаты через СБП. Сначала за проезд спишется полная стоимость поездки, но в течение трех дней кешбэк вернется обратно на счет.

Перед регистрацией необходимо убедиться, что банку предоставлено согласие на получение денежных средств (входящие переводы) посредством СБП, а в программе лояльности указан номер телефона, привязанный к банковскому счёту. Акция действует только для физических лиц.