Биография Виктора Афзалова: кто заменил генерала Суровикина на посту главкома ВКС РФ

Несколько часов назад в сети появилось сообщение об освобождении генерала Суровикина от должности главнокомандующего Военно-космических сил РФ. Портал «Сиб.фм» публикует новые подробности о судьбе пропавшего военачальника и его преемнике на посту, который он занимал с 2017 года.

Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов» — гласит сегодняшнее сообщение РИА Новости. На момент выхода публикации стало известно, что генерал армии Суровикин перешел на другую работу, но сохранит статус при Минобороны РФ.

Кстати вспомнить, это не первая подобная ситуация в карьере сибиряка. В 2012 году похожие кадровые перестановки затронули Суровикина, когда он руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. Не является сенсацией и нынешняя перекомпоновка внутри Министерства обороны нашей страны. Остроту ей придают лишь текущие уникальные геополитические условия.

Что касается преемника Суровикина, то должность врио главнокомандующего ВКС РФ ему не в новинку – теперь уже бывший начальник Главного штаба ВКС генерал-майор Виктор Афзалов уже подменял генерала «Армагеддон» пока тот командовал Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине.

До сегодняшнего назначения он в октябре 2017 года был командующим армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Восточного военного округа (ВВО). В прошлом 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника.

Военное образование Виктор Афзалов получал в трёх учебных заведениях страны: Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, в Военном университете ПВО и в Военной академии Генштаба.

Отметим, что по единодушно мнению ряда российских СМИ, Афзалов является «непубличным генералом», поскольку информации в открытых источниках о нём крайне мало.