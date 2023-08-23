Дачников будут штрафовать за это: какие изменения ввели в августе

За грязный участок и не прополотые грядки российским дачникам придётся заплатить до 50 тысяч штрафа. Портал «Сиб.фм» публикует нововведения в статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях в 2023 году.

Многие российские дачники даже не подозревают, что ежедневно нарушают закон, поскольку новые условия для владельцев садовых и огородных участков за пределами крупных городов возникнут уже в финале текущего лета-2023. Основные из них связаны со сбором урожая овощей, ягод и фруктов, а точнее с их продажей. Отныне, организовывать продажу излишков дачного урожая возле дороги в пределах города или за городом категорически запрещено, пишет портал PRIMPRESS.

Согласно новым правилам, оговорённым в статье 20.4 КоАП, продавать остатки урожая можно двумя законными способами:

- среди своих знакомых, не в массовом порядке, и только через объявления, которые будут размещаться в социальных сетях или рассылаться через мессенджеры;

- на городской ярмарке (в таком случае ягоды или овощи действительно были выращены на участке продавца, а не закуплены у других людей).

Также законом оговорены штраф, грозящие дачникам в 2023 году:

· за шашлыки на участке – штраф 5-15 тысяч рублей (расстояние до дачи должно быть не менее 5 м, а зона очистки от сухостоя и поленницы, забора и беседки – до 2 м);

· за розжиг костров на участке – штраф до 50 тысяч рублей (в специально оборудованных местах с учетом противопожарных норм – металлических емкостях, установленных на безопасном расстоянии от дачи или деревьев разводить огонь можно без рисков получить штраф);

· за превращение участка в свалку – штраф 1-2 тысяч рублей (сбор и хранение мусора на дачном участке, за зарытый в землю мусор после пикника);

· за нецелевое использование земельного участка – от 5-10 тысяч рублей (предназначен только для огородничества, садоводства или строительства дома);

· за сорняки на дачном участке – штраф 20-50 тысяч рублей (за участок, заросший одуванчиком, чертополохом, мятой и борщевиком, полный перечень сорных растений утвержден Правительством РФ);

· за скважину и колодец без сертификата – штраф 3-5 тысяч рублей;

· за туалет на участке с нарушением нормативов – 3-5 тысяч рублей;

· за мойку машин на участке – штраф 3-5 тысяч рублей;

· за нарушение закона о тишине с 21 часа вечера до 8 утра – штраф 1-3 тысяч рублей;

· за сбитый дрон над дачей – штраф 40-50 тысяч рублей.