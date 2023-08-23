Депутат из Красноярска ради выборов прощается с коллекцией пакетиков сахара

Депутат горсовета Красноярска Семен Сендерский принял решение продать свою коллекцию пакетиков с сахаром ради выборов.

Красноярский депутат Семен Сендерский решил попрощаться со своей коллекцией пакетиков с сахаром, отметив, что «выборы — удовольствие не дешевое». Об этом он сообщил «МК в Красноярске».

Коллекцию политик собирал в течение десяти лет в 200 странах. По его словам, деньги, которые он получит с продажи, направит на предвыборную кампанию. Сендерский признался, что «морально созрел», чтобы распрощаться со своей коллекцией. Лот появился в его соцсетях и на Au.ru.

Изначально речь шла о ставке 1 рубль, сейчас уже более 1000. Аукцион завершится 27 августа. Политик пояснил, что лот ориентирован на «шугастиков и глюкофилов», пакетики с сахаром были собраны в самых разных странах, включая РФ, КНР, Таиланд, Германию, Турцию и Израиль.

«Я собирал эту коллекцию 10 лет. Собрал более 200 пакетиков. Теперь морально созрел для продажи», — сказал Сендерский.

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