Дом-музей Кондратюка в Новосибирске обзавелся посадочным модулем

В Новосибирске в недостроенном музее Кондратюка появился первый экспонат.

Дом-музей Кондратюка в Новосибирске получил уникальный экспонат в виде посадочного модуля, аналогичного кораблю «Восток», в котором летал Юрий Гагарин. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр Анатолий Локоть 23 августа.

При этом специалистам пришлось задействовать подъемный кран. Если бы не он, то начали бы сносить стены. Теперь там находится спускаемый аппарат «Зенит-2». Спутник-шпион имеет большие размеры. Было принято решение сохранить его в том виде, в котором он вернулся на нашу планету из космоса.

«Необычный экспонат будет интересен многим новосибирцам. Приходите на экскурсию после открытия музея!» — говорится в ТГ-канале мэра Новосибирска.

В настоящее время здание находится на этапе реконструкции. «Зенит-2», как известно, находился в космосе в 1961 году. На тот момент у него была наиболее современная фототехника. Аппарат снимал военные объекты возможного противника. На территории Новосибирского опытного завода «Зенит-2» в 60-х годах проходил испытания, имитировавшие попадание метеоритов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске проезд по улице Чигорина не будет открыт до 28 августа.